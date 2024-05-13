Трамп назвал людоеда Ганнибала Лектера «замечательным человеком»

Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал вымышленного преступника и людоеда Ганнибала Лектера из фильма «Молчание ягнят» «замечательным человеком». Как сообщает The New York Times, к такому образу он прибег на митинге, говоря о проблемах нелегальной миграции.

«Кто-нибудь когда-нибудь видел «Молчание ягнят»? Великий Ганнибал Лектер. Он замечательный человек», — сказал Трамп.

Образ Лектера он использовал для иллюстрации бесконтрольности въезда в США самых разных нелегальных мигрантов, которых никто не проверяет и которые могут представлять собой опасность для американских граждан.

«Мы не можем позволить этому случиться. Они разрушают нашу страну, а мы сидим сложа руки, и нам, черт возьми, лучше победить на этих выборах, потому что, если мы этого не сделаем, наша страна будет обречена», — заявил Трамп.

Миграционный кризис на южной границе США является важной частью избирательной кампании Трампа.

«Молчание ягнят» — один из самых знаменитых американских фильмов ужасов, снятый в 1991 году. Картина удостоена пяти «Оскаров».

9 мая американский бизнесмен Илон Маск заявил ,что из-за миграционной политики Вашингтона в США может скоро нет остаться американцев. Он высказал мысль, что выборы в 2024 году, вероятно, станут последними, где действительно будут голосовать граждане США.

Ранее сообщалось, что на суде по делу Трампа выступит порнозвезда.