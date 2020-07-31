В Госдуме прокомментировали заявление британского министра об «угрозе» РФ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление министра по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди о том, что Россия представляет «значительную угрозу» для Соединенного королевства. Об этом сообщает RT.

По его словам, не стоит удивляться подобным высказываниям и забывать о фундаментальных вещах, к примеру о том, что Великобритания является активным членом НАТО.

Парламентарий считает, что несмотря на то, что Североатлантический альянс переживает свои не самые лучшие времена, страны пока не готовы его покидать. Он отметил, что в Европе именно Британия «всегда наиболее энергично проводила интересы США».

Новиков уверен, что не стоит питать иллюзий относительно какого-либо государства-члена НАТО, так как этот блок «никогда не отличался миролюбивостью».

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