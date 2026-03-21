Дипломат заявил, что Европа настаивает на участии в переговорах по Украине

Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны Европы продолжают настаивать на своем участии в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

«Европа должна участвовать в урегулировании по Украине. Большинство тем, которые обсуждаются, касаются безопасности Европы», — поделился собеседник агентства.

При этом, по его словам, страны Европы продолжают помогать Украине.

20 марта президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине проходят практически ежедневно.

Он выразил уверенность в том, что конфликт на Украине будет урегулирован.

15 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в переговорах наступила пауза, так как США сейчас заняты другим.

Песков также отметил, что Москва открыта для мирного урегулирования конфликта на Украине и имеет позитивную динамику в зоне спецоперации.

Ранее в Европе заметили, что США начали терять интерес к переговорам по Украине.

 
