Экс-президент Украины выступил за создание СЭЗ в Донбассе

Бывший президент Украины Леонид Кравчук выступил за создание свободной экономической зоны в Донбассе, передает РИА «Новости».

По его словам, этот шаг является компромиссным и может способствовать решению конфликта в регионе.

СЭЗ даст возможность жителям самопровозглашенных республик восстановить нормальную жизнь после «человеческих» и «материальных» разрушений.

Кравчук подчеркнул, что в переговорах по ситуации в Донбассе нет места вопросам границы, суверенитета, потери независимости или территориальной целостности.

«Если кто-то сразу начнет говорить о территориальных уступках или о сдаче суверенных наших прав и свобод или о территориальной целостности, границе — все, переговоры заканчиваются», — заявил он.

Ранее стало известно, что экс-глава Украины Леонид Кучма покинул контактную группу по урегулированию конфликта в Донбассе. Президент Владимир Зеленский назвал одним из возможных кандидатов Кравчука, который в свою очередь выразил готовность заменить Кучму.

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