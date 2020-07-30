В Кремле прокомментировали задержание россиян в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля пока нет полной информации по ситуации с задержанием россиян в Белоруссии, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Тем не менее, заявления Минска о том, что россияне якобы хотели дестабилизировать обстановку в преддверии президентских выборов являются инсинуациями, подчеркнул Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Россия и Белоруссия — союзники и ближайшие партнеры, поэтому о попытках дестабилизации «не может быть и речи».

Песков также отметил, что в Москве ждут более полной информации об этом инциденте.

Ранее в Минске сообщили о задержании более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал произошедшее чрезвычайным происшествием.