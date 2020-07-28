Ливан обвинил Израиль в нарушении суверенитета страны
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Премьер-министр Ливана Хасан Диаб обвинил Израиль в нарушении суверенитета страны, пишет Al Mayadeen.
По его словам, Израиль также нарушил резолюцию №1701 Совета Безопасности ООН, которая устанавливает прекращение огня на ливано-израильской границе после конфликта 2006 года.
Также Диаб призвал граждан проявить осторожность, потому что в ближайшие дни обстановка на границе с Ливаном может ухудшиться.
Ранее армия обороны Израиля заявила, что предотвратила попытку проникновения в страну вооруженных террористов из Ливана. Отмечалось, что завязалась перестрелка.
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