Ливан обвинил Израиль в нарушении суверенитета страны

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб обвинил Израиль в нарушении суверенитета страны, пишет Al Mayadeen.

По его словам, Израиль также нарушил резолюцию №1701 Совета Безопасности ООН, которая устанавливает прекращение огня на ливано-израильской границе после конфликта 2006 года.

Также Диаб призвал граждан проявить осторожность, потому что в ближайшие дни обстановка на границе с Ливаном может ухудшиться.

Ранее армия обороны Израиля заявила, что предотвратила попытку проникновения в страну вооруженных террористов из Ливана. Отмечалось, что завязалась перестрелка.

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