Ким Чен Ын распорядился закрыть Кесон из-за первого случая подозрения на COVID-19

Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился закрыть въезд и выезд из города Кесон в связи с обнаружением в нем первого вероятного случая заражения коронавирусом в стране, сообщает ЦТАК.

По информации агентства, на экстренном заседании Политбюро Трудовой партии было принято решение перейти от «национальной чрезвычайной карантинной системы» к «максимальной чрезвычайной системе».

Горд Кесон будет полностью закрыт для въезда и выезда, между его районами будут установлены специальные КПП.

Ранее власти страны заявили о первом случае подозрения на коронавирус у человека, который незаконно пересек демаркационную линию между между Северной и Южной Кореей. Нарушителя границы поместили на жесткий карантин. Медики ищут людей, которые могли контактировать с мужчиной.

До настоящего времени власти страны заявляли, что на территории КНДР не зафиксировано ни одного случая COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 15 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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