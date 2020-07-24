Китай требует закрыть генконсульство США в Чэнду

Министерство иностранных дел Китая решило отозвать лицензию на работу генерального консульства США в городе Чэнду, сообщается на сайте китайского МИДа.

Министерство уведомило посольство США в Китае о данном решении и требует прекратить всю деятельность американского генконсульства, указано в сообщении. Подчеркивается, что данные меры являются «необходимым ответом» на действия американской стороны.

«Сложившаяся ситуация в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами — это то, что Китай не хочет видеть, и ответственность за нее полностью лежит на Соединенных Штатах», — отмечает МИД.

Ранее стало известно, что США потребовали от Китая закрыть генеральное консульство в американском Хьюстоне.

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