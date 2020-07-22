Жириновский заявил, что Фургал хотел покинуть пост еще до задержания

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Сергей Фургал хотел покинуть пост главы Хабаровского края еще до задержания, передает РИА «Новости».

По его словам, экс-губернатор планировал приехать в Москву во вторник (14 июля) и написать заявление по собственному желанию. Однако он не успел этого сделать, так как его арестовали в четверг (9 июля).

«Вы его арестовали зачем в четверг? Кто-то хотел мускулы показать. Он летел уже, летел ко мне, по собственному желанию. Я уговорил», — заявил Жириновский.

Ранее президент России Владимир Путин отправил в отставку Фургала в связи с «утратой доверия». Врио главы Хабаровского края назначен депутат от ЛДПР Михаил Дягтерев. Он уже прибыл в регион для выполнения обязанностей в новой должности.

Фургал был задержан по подозрению в организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. Его также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям. Басманный суд арестовал чиновника на два месяца.