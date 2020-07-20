В МИД РФ опровергли слухи о разногласиях между Москвой и Дамаском

Замглавы МИД России Михаил Богданов опроверг слухи о том, что между Москвой и Дамаском возникли разногласия по ряду политических вопросов, сообщает РИА «Новости».

«За различного рода спекуляциями о якобы имеющих место разногласиях между Москвой и Дамаском в действительности ничего не стоит. Подобного рода искусственно раздутые информационные вбросы нацелены на формирование искаженного представления о российско-сирийских отношениях», — сказал Богданов.

По его словам, слухи об этом специально «разыгрываются» враждебно настроенными странами.

Дипломат добавил, что данные шаги предпринимаются в русле политического и экономического давления на Сирию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Москва и Дамаск обвиняют США в дестабилизации Сирии

— Самолет ВМС США провел разведку в районе российских военных баз в Сирии

— Парламентские выборы завершились в Сирии