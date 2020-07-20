В МИД РФ опровергли слухи о разногласиях между Москвой и Дамаском
Замглавы МИД России Михаил Богданов опроверг слухи о том, что между Москвой и Дамаском возникли разногласия по ряду политических вопросов, сообщает РИА «Новости».
«За различного рода спекуляциями о якобы имеющих место разногласиях между Москвой и Дамаском в действительности ничего не стоит. Подобного рода искусственно раздутые информационные вбросы нацелены на формирование искаженного представления о российско-сирийских отношениях», — сказал Богданов.
По его словам, слухи об этом специально «разыгрываются» враждебно настроенными странами.
Дипломат добавил, что данные шаги предпринимаются в русле политического и экономического давления на Сирию.
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