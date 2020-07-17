Белый дом советует 18 штатам вернуть строгие ограничения по коронавирусу

Белый дом советует 18 штатам вернуть более строгие ограничения по коронавирусу из-за увеличения числа заражений, пишет портал The Daily Beast со ссылкой на соответствующий документ.

Как пишет издание, документ не был опубликован официально, но его разослали федеральным чиновникам. Рекомендации касаются штатов Алабама, Арканзас, Аризона, Калифорния, Флорида, Джорджия, Айдахо, Айова, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Северная Каролина, Невада, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Техас и Юта. На прошлой неделе в них зафиксировали больше 100 новых заражений на 100 тысяч населения.

Белый дом не стал комментировать информацию.

В США коронавирусом заразились больше 3,5 миллиона, умерли 138 тысяч человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 14 млн, умерли почти 600 тысяч человек.

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