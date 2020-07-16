Песков не стал комментировать слухи о назначении врио главы Хабаровского края

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слухи о возможном назначении врио главы Хабаровского края, депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Когда будет принято решение, будет подписан соответствующий указ главы государства. Как вы знаете, указа до сих пор не было – это первое. Кадровые слухи никогда не комментируем – это второе», — сказал Песков.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в случае отставки Фургала должность врио главы региона должен занять представитель той же партии.

9 июля губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах. Губернатора также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям. По делу чиновника также были задержаны и арестованы еще четыре участника преступной группы. Им уже предъявили обвинения.

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