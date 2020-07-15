США заговорили об улучшении отношений с Россией на фоне введения санкций

В США заявили, что видят определенный «прогресс» в отношениях с Россией на фоне заявления о введении антироссийских санкций в отношении газопроводов, передает ТАСС.

Зампомощника госсекретаря США Кристофер Робинсон сообщил, что Вашингтон видит прогресс во взаимоотношениях с Российской Федерацией и надеется улучшить их основу. По его словам, президент США Дональд Трамп дал понять, что улучшение отношений с Россией отвечало бы интересам страны. Однако отношения стран будут и дальше развиваться, если российская сторона прекратит «агрессию» и «вмешательство» в американские и украинские дела, добавил он.

«России необходимо прекратить вмешательство в наши внутренние дела, дела и выборы наших друзей и союзников», — продолжил Робинсон.

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