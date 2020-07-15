В России отреагировали на новые санкции США против «Северного потока — 2»
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В МИД России прокомментировали решение Соединенных Штатов ввести дополнительные санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» и проекта «Турецкий поток». Об этом сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Мария Захарова.
По ее мнению, санкции — это политическое давление США, которое они используют в целях нечистоплотной конкуренции.
«Показатель слабости американской системы», — уверена дипломат.
При этом она выразила уверенность, что у США больше нет действующих инструментов, кроме как силовые приемы.
О введении новых ограничений против российских проектов объявил несколько минут назад глава Госдепа США Майк Помпео.
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