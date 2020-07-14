Володин рассказал о последствиях призывов отдать Крым Украине

Россия сможет просить об экстрадиции иностранных политиков, которые призывают отдать Крым Украине, и подвергнуть их наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории к экстремизму. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина.

По его словам, в особенности речь идет об украинских политиках.

«Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам России», — подчеркнул Володин.

Он подчеркнул, что для американских политиков, которые «мечтали» о России, также появится ответственность. По его словам, в случае приезда в РФ они могут быть арестованы, а также можно будет требовать их экстрадиции на российскую территорию.

Ранее Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о признании отчуждения российских территорий экстремизмом.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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