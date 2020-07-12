Украина хочет включить в переговоры по Донбассу США и Великобританию

Украина хочет пригласить США и Великобританию в минский и нормандский форматы переговоров по ситуации в Донбассе, заявил украинский вице-премьер и заместитель главы киевской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Резников. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время ведутся «сигналы, консультации» о возможном расширении форматов при участии британской и американской сторон «как минимум», отметил вице-премьер.

Кроме того, по словам Резникова, Украина также рассчитывает на получение от Соединенных Штатов и Великобритании финансово-технической помощи.

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