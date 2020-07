Путин продолжит работу над статьей про войну

Президент России Владимир Путин продолжит работать над материалами для недопущения искажения исторической правды, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Вести.Ru».

Российский лидер «каждый раз будет вставать на защиту исторической правды», если другие страны продолжат искажать историю, отметил Песков. Он добавил, что Путин однозначно будет продолжать работу «в плане недопущения коверкания истории наших стран».

Статья Путина «The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II» («Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны») появилась в американском журнале The National Interest. Политик объяснил, что был вынужден подготовить этот материал, поскольку нынешнее поколение политиков несет ответственность перед прошлым и будущим, чтобы сделать все возможное, чтобы эта ужасная трагедия не повторилась.

