Байден встал на колено в знак солидарности с протестующими против расизма
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Кандидат от Демократической партии на будущих президентских выборах в США Джо Байден проявил солидарность с протестующими против расизма и преклонил свое колено. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Сообщается, что политик сделал это в городе Скрантон, в штате Пенсильвания.
На кадрах, показанных каналом, можно увидеть как Байден в костюме и черной маске преклонил одно колено в окружении нескольких человек, которые последовали его примеру.
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