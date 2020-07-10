Байден встал на колено в знак солидарности с протестующими против расизма

Кандидат от Демократической партии на будущих президентских выборах в США Джо Байден проявил солидарность с протестующими против расизма и преклонил свое колено. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Сообщается, что политик сделал это в городе Скрантон, в штате Пенсильвания.

На кадрах, показанных каналом, можно увидеть как Байден в костюме и черной маске преклонил одно колено в окружении нескольких человек, которые последовали его примеру.

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