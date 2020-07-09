Верховный суд США разрешил суду Нью-Йорка ознакомиться с финансами Трампа

Верховный суд США постановил, что суд Нью-Йорка может получить финансовые отчеты президента страны Дональда Трампа, но отказал в этом американской Палате представителей, в которой доминируют представители Демократической партии. Об этом пишет Reuters.

Демократы в Конгрессе утверждали, что эти документы позволили бы определить причастность президента к мошенничеству, отмыванию денег и незаконному использованию служебных полномочий. Однако Верховный суд отказал в передаче документов Демократам.

Согласно одобренному иску, поданному несколькими комитетами Конгресса, бухгалтерская фирма Mazars LLP, клиентом которой является Трамп, обязана раскрыть данные о финансах президента за последние девять лет.

Ранее Трамп отказался опубликовать свои налоговые декларации и другие финансовые документы, чем нарушил традицию американских президентов публиковать информацию о своем состоянии после избрания.

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