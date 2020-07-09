МИД России опроверг данные об обсуждении обмена Уилана

Информация об обсуждении Россией и Соединенными Штатами обмена осужденного за шпионаж американца Пола Уилана на россиян, находящихся в заключении в США, не соответствует действительности. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает РИА «Новости».

Москва и Вашингтон не ведут подобных переговоров, отметила Захарова. Она назвала сведения об их проведении «слухами».

Уилан был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации. Мосгорсуд признал 15 июня задержанного виновным в шпионаже в России и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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