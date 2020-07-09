Путин: голосование по поправкам было организовано на высшем демократическом уровне
Президент России Владимир Путин считает, что голосование по конституционным поправкам было организовано на высшем демократическом уровне. Об этом пишет «Интерфакс».
«В этом году ситуация была особенной и, конечно, я внимательно смотрел за тем, как организована была работа... В высшей степени демократически все было организовано», — сказал Путин.
Он отметил, что голосование прошло по-современному, очень качественно и на высоком уровне, а также позволило людям высказать свое мнение.
Общероссийское голосование прошло с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97%. За изменения основного закона страны проголосовали 77,92%, против — 21,27%.
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