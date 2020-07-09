В Кремле назвали нелогичными слухи о возможной связи убийства чеченца в Вене с Кадыровым

В Кремле считают нелогичным утверждение, что убийство уроженца Чечни в Вене может быть связано с главой республики Рамзаном Кадыровым. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Если он критиковал Рамзана Кадырова и если он чеченец, то нужно сразу говорить о Кадырове. Согласитесь, нелогично», — сказал пресс-секретарь.

5 июля появилась информация, что просителя политического убежища из России застрелили под Веной. Отмечалось, что стрелявший также был гражданином РФ. Позже австрийская прокуратура подтвердила, что убитый был уроженцем Чечни, его звали Мартин Бек. По данному делу были задержаны два человека.

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