ЕС призвал Минск соблюдать права человека

Европейский союз призвал Минск соблюдать права человека, особенно накануне президентских выборов, пишет «Интерфакс».

«Мы призываем соблюдать права человека. Мы настаиваем в контактах с белорусской стороной, что недавнее развитие событий (препятствия журналистам и преследование оппозиционеров) должно быть прекращено», — приводятся слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Представитель заявил, что Европейский союз будет внимательно следить за выборами.

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа. Это будут шестые выборы для действующего с 1994 года президента Александра Лукашенко.

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