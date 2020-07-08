Биллингсли: Китай стремится к ядерному паритету с Россией и США

Спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Китай дестабилизирует международную систему контроля над вооружениями, стремясь достичь ядерного паритета с Россией и Соединенными Штатами, передает РИА «Новости».

«Китай больше не привержен ограниченному сдерживанию. Китай осуществляет опасное и дестабилизирующее наращивание ядерных сил, целью которого является в конечном итоге достижение ядерного паритета — количественного или качественного — с США и Россией», — сказал Биллингсли.

Он добавил, что американское правительство проводит ракетных испытаний больше, чем все остальные страны вместе взятые.

Кроме того, КНР удвоила запасы ядерных материалов и намерен довести количество стратегических боеголовок до 1 тыс. штук, отметил посланник.

Ранее в США выступили за подключение КНР к российско-американским переговорам по контролю за стратегическими вооружениями. КНР в свою очередь требует сокращения ядерного арсенала США до китайских показателей.

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