Украина расторгла с Россией меморандум о сотрудничестве в борьбе с терроризмом

Украинский кабмин расторг меморандум о сотрудничестве в борьбе с терроризмом с правительством России, передает «Интерфакс», ссылаясь на решение, принятое на заседании правительства Украины.

Отмечается, что прекращение действия меморандума позволит иметь «дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии РФ».

Меморандум был подписан 12 июля 2012 года в Ялте.

1 апреля 2019 года прекратил своей действие Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией. В рамках СНГ Украина отказалась от соглашения о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, о создании сети информационно-маркетинговых центров, о межгосударственном обмене экономической информацией, о Совете руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ.

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