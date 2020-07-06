Трамп считает политическим нежелание Байдена открывать школы в США

Президент США Дональд Трамп настаивает на возобновлении работы американских школ осенью текущего года. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

При этом Демократическая партия США и ее кандидат на выборах главы государства в 2020 года Джо Байден «не хотят открывать школы осенью по политическим причинам», отметил Трамп. По его словам, демократы считают, что отказ от открытия школ «поможет им в ноябре» (на выборах президента. – примечание «Газеты.Ru»).

Работа школ была приостановлена в США на фоне пандемии коронавируса. США занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано почти 2,9 млн случаев заболевания.

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