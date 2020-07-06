В Британский санкционный список попал глава СК России Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин попал в список россиян, в отношении которых Великобритания ввела санкции за нарушение прав человека, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию британского правительства.

Среди указанных лиц также замгенерального прокурора России Виктор Гринь и замглавы МВД России Алексей Аничин.

Ранее МИД Великобритании опубликовал список граждан России, в отношении которых вводятся санкции за нарушение прав человека. Всего в данном списке оказались 25 россиян, которые, по мнению британских властей, причастны к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году. Фигурантам списка запрещен въезд в Великобританию, а все активы на территории, при их наличии, замораживаются.

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