В Белоруссии стартовала регистрация на выборы президента
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В Белоруссии началась регистрация кандидатов в президенты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на график Центральной избирательной комиссии республики.
Регистрация будет длиться с 5 по 14 июля. Тот, кто успешно пройдет данный этап, получит право участвовать в предвыборной агитации.
Документы для регистрации в Центризбирком подали семь человек.
Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа, досрочное голосование будет организовано с 4 по 8 августа.
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