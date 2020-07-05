В Белоруссии стартовала регистрация на выборы президента

В Белоруссии началась регистрация кандидатов в президенты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на график Центральной избирательной комиссии республики.

Регистрация будет длиться с 5 по 14 июля. Тот, кто успешно пройдет данный этап, получит право участвовать в предвыборной агитации.

Документы для регистрации в Центризбирком подали семь человек.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа, досрочное голосование будет организовано с 4 по 8 августа.

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