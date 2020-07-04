Козак рассказал о приближении согласования мер по перемирию в Донбассе

В ходе встречи в Берлине политические советники стран «нормандской четверки» приблизились к согласованию конкретных мер по реализации перемирия в Донбассе, заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Козака, комплекс конкретных дополнительных мер может быть принят на ближайшем заседании трехсторонней контактной группы. При этом он добавил, что согласование окончательного документа политсоветники не закончили, «договорились досогласовать в телефонном режиме».

При этом представитель России отметил, что в ходе встречи состоялся «обстоятельный разговор». В частности, потребовалось время на прояснение позиции Украины в отношении комплекса мер, минских соглашений.

Ранее стало известно, что заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия. — примечание «Газеты.Ru»).

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