Лавров заявил о готовности российских компаний возобновить работу в Ливии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности российских компаний активизировать работу в Ливии по мере нормализации ситуации в этой стране, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МИД России.

Об этом российский министр сообщил в ходе консультаций с председателем палаты представителей Ливии Акилой Салехом.

Уточняется, что Лавров сообщил о возобновлении работы российского посольства в Ливии, которое будет временно базироваться в Тунисе, а также подтвердил готовность экономоператоров России активизировать свою деятельность в Ливии по мере нормализации обстановки.

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