Путин одобрил идею проведения уроков исторической памяти

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Президент России Владимир Путин поддержал идею проведения уроков исторической памяти, передает ТАСС.

«По поводу уроков исторической памяти — замечательная идея, полностью поддерживаю», — сказал глава государства на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

Путин поручил главе своей администрации Антону Вайно проработать варианты реализации этой идеи.

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