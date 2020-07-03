Путин одобрил идею проведения уроков исторической памяти
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Президент России Владимир Путин поддержал идею проведения уроков исторической памяти, передает ТАСС.
«По поводу уроков исторической памяти — замечательная идея, полностью поддерживаю», — сказал глава государства на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.
Путин поручил главе своей администрации Антону Вайно проработать варианты реализации этой идеи.
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