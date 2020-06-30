На Украине рассказали о состоянии зараженной COVID-2019 жены Зеленского
Супруга президента Украины Елена Зеленская, заболевшая коронавирусом, чувствует себя лучше. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства.
Первая леди продолжает лечение в стационарном отделении киевской больницы. Она проходит антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей.
«Зеленская чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает», — сообщили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что супруга президента Украины заразилась коронавирусом. Сначала она проходила лечение амбулаторно, позже ее госпитализировали с двусторонней пневмонией.
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