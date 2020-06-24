Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин возложил венок к Вечному Огню у Могилы Неизвестного Солдата в память о жертвах Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС.

В церемонии также приняли участие главы Абхазии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины (государство представляет сербский член президиума Милорад Додик. – примечание «Газеты.Ru»), Казахстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

Ранее на Красной площади в Москве завершился парад Победы. Изначально планировалось проведение мероприятия 9 мая, однако президент России Владимир Путин решил его перенести на 24 июня в связи с коронавирусом.

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