Песков заявил, что в Кремле изучают содержание книги Болтона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль постепенно изучает содержание книги экс-советника Белого дома по нацбезопасности Джона Болтона, однако призывает не переоценивать ее значение и достоверность, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Читаем потихоньку. Но это же версия Болтона, поэтому, скажем так, это не совсем типичная все-таки для таких высокопоставленных чиновников откровенность», — сказал Песков.

По его словам, информация из книги должна быть тщательно проверена, так как в ней содержится информация, которая «не предназначена для передачи кому бы то ни было».

Песков добавил, что Болтон действительно мог стать свидетелем разговоров президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина.

«У нас, например, не принято пересказывать содержание бесед глав государств в той части, которая была не была предназначена для широкой мировой общественности», — добавил пресс-секретарь.

В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.

Суд разрешил публикацию книги, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Болтон заявил, что истинное отношение Трампа к Путину остается загадкой

— Болтон раскритиковал Трампа из-за отказа нанести ракетный удар по Ирану