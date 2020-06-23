РФ и США договорились создать рабочие группы по вопросам стратегической стабильности

США и России договорились создать рабочие группы по вопросам стратегической стабильности, заявил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, передает ТАСС.

По его словам, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поручили провести конструктивные переговоры, и встреча межведомственных делегаций по контролю над вооружениями заложила основу для создания рабочих групп по вопросам стратегической стабильности.

Первый раунд переговоров прошел в Вене 22 июня. Известно, что переговоры заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и Биллингсли продлились около девяти часов.

Второй раунд переговоров, по его словам, может пройти в июле-августе.

Новый Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений должен затрагивать все ядерные вооружения, а не только стратегические, добавил Биллингсли.

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