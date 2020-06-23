Помпео сравнил Болтона со Сноуденом

Госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала Fox News сравнил публикацию книги экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона с действиями бывшего сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена.

По словам Помпео, в словах Болтона «много лжи», а информация, которую он выпустил, прямо возлагает на него уголовную ответственность.

«Мы все видели, что произошло, когда люди разглашали секретную информацию, как Эдвард Сноуден. То, что сделал Джон Болтон, ничем не отличается, и хотя мы оставим возможность для министерства юстиции предпринять свои действия, такая информация представляет реальный риск и реальный вред США», — сказал Помпео.

23 июня вышли мемуары бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, в которых он описывает свою работу в Белом доме в 2018-2019 годах.

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