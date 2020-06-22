В Кремле прокомментировали слова Болтона, что Путин лучше Трампа готовится к встречам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о том, что бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что российский лидер Владимир Путин готовится к деловым встречам лучше, чем это делает глава США, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, он не хотел бы комментировать оценки Болтона относительно ситуации в США и личности главы государства Дональда Трампа.

«Что касается оценки нашего президента, то там разные оценки были. С какими-то мы можем согласиться, с какими-то нет», — сказал Песков.

Он отметил, что нужно смотреть на посылы.

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