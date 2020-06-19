ЕС призывает к освобождению Бабарико и его сына
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Евросоюз призвал власти Белоруссии немедленно освободить претендента на пост президента страны, экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя внешнеполитической службы союза.
ЕС также требует обеспечить реальные конкурентные условия в предвыборной кампании.
Евросоюз желает, чтобы Бабарико был обеспечен адвокатом, а расследование проводилось честно и прозрачно.
До этого кандидата на пост лидера страны и его сына задержали по подозрению в возможном воздействии на свидетелей.
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