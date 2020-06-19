Песков ответил, может ли Путин играть на Трампе, как на скрипке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова экс-советника президента США по безопасности Джона Болтона о том, что Владимир Путин может играть на Дональде Трампе, как на скрипке, передает корреспондент «Газеты.Ru»

«Нет, Путин не может играть на Трампе, как на скрипке. То, что Путин считает о Трампе, он сам говорил в многочисленных интервью. Он не считает американского коллегу таковым [легко манипулируемым]», — сказал Путин.

Ранее экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Путин не видит в Дональде Трампе серьёзного противника и стремится манипулировать им наедине.

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