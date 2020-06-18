Путин рассказал о «жестких разговорах» с коллегами

Президент России Владимир Путин заявил о том, что иногда в его кабинете проходят жесткие разговоры с коллегами. Соответствующее заявление он сделал в эфире «России 1».

Российский лидер отметил, что его не беспокоит энергетика помещений в Кремле, поскольку он «никогда этим не интересовался».

«У нас бывают и жесткие разговоры», — подчеркнул Путин.

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