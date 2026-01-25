Delfi: масштабная акция протеста против создания военного полигона прошла в Литве

Масштабная акция протеста против создания военного полигона прошла в городе Капчяместис в Литве. Об этом сообщил портал Delfi.

«В Капчяместис прошла масштабная мирная акция протеста против планов по созданию военного тренировочного полигона… На мероприятие съехались люди со всей Литвы и из-за рубежа», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что в «сравнительного небольшом городе» на акцию пришло немало людей. Участников протеста попросили не приносить плакаты провокационного содержания.

В октябре в Литве прошли тактические учения «Железный волк». В них приняли участие около трех тысяч солдат из восьми стран НАТО.

До этого замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что учения НАТО у границ России принимают все более агрессивный характер. Он отметил, что риски эскалации российско-украинского конфликта очень велики.

Ранее военный из ФРГ рассказал о языковых проблемах во время учений НАТО в Литве.