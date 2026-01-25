Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

В Литве прошла акция протеста против создания военного полигона

Delfi: масштабная акция протеста против создания военного полигона прошла в Литве
Ints Kalnins/Reuters

Масштабная акция протеста против создания военного полигона прошла в городе Капчяместис в Литве. Об этом сообщил портал Delfi.

«В Капчяместис прошла масштабная мирная акция протеста против планов по созданию военного тренировочного полигона… На мероприятие съехались люди со всей Литвы и из-за рубежа», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что в «сравнительного небольшом городе» на акцию пришло немало людей. Участников протеста попросили не приносить плакаты провокационного содержания.

В октябре в Литве прошли тактические учения «Железный волк». В них приняли участие около трех тысяч солдат из восьми стран НАТО.

До этого замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что учения НАТО у границ России принимают все более агрессивный характер. Он отметил, что риски эскалации российско-украинского конфликта очень велики.

Ранее военный из ФРГ рассказал о языковых проблемах во время учений НАТО в Литве.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27701419_rnd_0",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
«Волшебная таблетка» блогеров: разбираемся, помогут ли похудеть хлорофилл и цитрат магния
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+