Генпрокуратура потребовала изъять имущество Марзаева

Генеральная прокуратура РФ попросила удовлетворить исковые требования надзорного ведомства об обращении в доход государства имущества бывшего исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева общей стоимостью свыше 100 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Гражданский иск Генпрокуратуры РФ рассматривается в Мещанском суде Москвы. Собеседник агентства сообщил, что надзорное ведомство просит суд обратить в доход государства порядка 20 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 100 млн рублей.

Помимо Марзаева, ответчиками по иску также проходят его двое сыновей, брат, мать, бывшая супруга и родственница, а также его водитель. Надзорное ведомство считает их аффилированными с бывшим чиновником. Сам Марзаев ранее был осуждён к 13 годам лишения свободы за получение взятки в размере 37 млн рублей.

17 декабря Гагаринский суд Москвы обратил в доход государства коррупционные активы бывшего руководителя управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Ингушетии Магомеда Куштова. Иск был предъявлен ему и его родственникам.

