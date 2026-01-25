Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Генпрокуратура потребовала изъять имущество Марзаева

ГП потребовала взыскать с бывшего Марзаева более 100 млн рублей
Алан Марзаев/VK

Генеральная прокуратура РФ попросила удовлетворить исковые требования надзорного ведомства об обращении в доход государства имущества бывшего исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева общей стоимостью свыше 100 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Гражданский иск Генпрокуратуры РФ рассматривается в Мещанском суде Москвы. Собеседник агентства сообщил, что надзорное ведомство просит суд обратить в доход государства порядка 20 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 100 млн рублей.

Помимо Марзаева, ответчиками по иску также проходят его двое сыновей, брат, мать, бывшая супруга и родственница, а также его водитель. Надзорное ведомство считает их аффилированными с бывшим чиновником. Сам Марзаев ранее был осуждён к 13 годам лишения свободы за получение взятки в размере 37 млн рублей.

17 декабря Гагаринский суд Москвы обратил в доход государства коррупционные активы бывшего руководителя управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Ингушетии Магомеда Куштова. Иск был предъявлен ему и его родственникам.

Ранее была названа стоимость арестованного имущества генерала Булгакова.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27701407_rnd_7",
    "video_id": "record::bf007603-f767-4e89-8c8c-b5365a9964cc"
}
 
Теперь вы знаете
«Волшебная таблетка» блогеров: разбираемся, помогут ли похудеть хлорофилл и цитрат магния
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+