Общество

В Госдуме захотели легализовать в России использование ИИ в образовании

Депутат Нилов предложил частично легализовать применение ИИ в образовании
Nuva Frames/Shutterstock/FOTODOM

Председатель комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил легализовать использование искусственного интеллекта (ИИ) в образовании. Об этом пишет РИА Новости.

В материале отмечается, что парламентарий направил соответствующее обращение на имя министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.

«На фоне активного развития современных технологий и повсеместного внедрения технологий на базе искусственного интеллекта представляется целесообразным рассмотреть вопрос частичной легализации использования ИИ-инструментов в образовательных целях через создание централизованной цифровой среды», — говорится в письме.

По словам Нилова, для реализации инициативы можно было бы создать специальный реестр сервисов, одобренных Минобрнауки РФ. В список будут вноситься только те ресурсы, которые соответствуют российским критериям безопасности и имеют функцию обязательного цитирования нейросетевых моделей.

Также законодатель обратил внимание на необходимость модернизировать «Антиплагиат». Как он отметил, следует уделить внимание развитию системы по распознаванию текстов, сгенерированных нейросетями.

В январе на официальном сайте ГД РФ был опубликован проект о внесении изменений в закон о поддержке молодежных и детских некоммерческих организаций (НКО) и пояснительная записка к нему. СМИ предположили, что документ был написан с использованием американского чат-бота ChatGPT , так как в тексте содержалась ссылка на результаты опроса проекта «Пульс НКО» с UTM-меткой source=chatgpt․com. Комментируя ситуацию, в комитете нижней палаты российского парламента по молодежной политике опровергли информацию об использовании ChatGPT.

Ранее россиянам объяснили, как отличить ИИ-блогеров от реальных людей.

