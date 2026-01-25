В Ростовской области сбитый дрон рухнул на частный дом

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили украинские дроны над двумя районами Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Юрий Слюсарь.

«В ходе отражения воздушной атаки <...> уничтожены БПЛА (беспилотные летательные аппараты — «Газета.Ru») в <...> районах Миллеровском и Чертковском», — говорится в заявлении.

По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. Тем не менее в результате падения дрона были повреждены частный дом и автомобиль. В здании оказались выбиты стекла и повреждена крыша.

«Проживающая в доме семья находится у соседей», — отметил Слюсарь.

Губернатор подчеркнул, что власти окажут гражданам всю необходимую помощь.

Также глава региона обратил внимание, что в Ростовской области продолжают отражать воздушную атаку. В связи с этим режим беспилотной опасности по-прежнему действует.

24 января украинские военнослужащие нанесли удар по автомобилю, перевозившему гуманитарную помощь для Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников в Запорожской области. Сообщившая об этом глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко подчеркнула, что в последнее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали целенаправленно атаковать гражданские транспортные средства, доставляющие продовольствие или товары первой необходимости.

Ранее украинский БПЛА атаковал машину скорой помощи в Херсонской области.