В Минске заявили о связи задержанного кандидата с «начальниками «Газпрома»

Глава Комитета государственного контроля Белоруссии Иван Тертель в эфире канала «Беларусь 1» заявил, что за незаконной деятельностью экс-главы Белгазпромбанка и кандидата в президенты Виктора Бабарико стоит «Газпром».

«Кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности», — сказал Тертель.

Такими лицами, по его словам, являются «начальники «Газпрома» или даже выше».

Ранее стало известно, что в Белоруссии провели задержание претендента на пост главы государства Виктора Бабарико. Его подозревают в организации противоправной деятельности Белгазпромбанка.

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