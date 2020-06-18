В Минске заявили о связи задержанного кандидата с «начальниками «Газпрома»
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Глава Комитета государственного контроля Белоруссии Иван Тертель в эфире канала «Беларусь 1» заявил, что за незаконной деятельностью экс-главы Белгазпромбанка и кандидата в президенты Виктора Бабарико стоит «Газпром».
«Кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности», — сказал Тертель.
Такими лицами, по его словам, являются «начальники «Газпрома» или даже выше».
Ранее стало известно, что в Белоруссии провели задержание претендента на пост главы государства Виктора Бабарико. Его подозревают в организации противоправной деятельности Белгазпромбанка.
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