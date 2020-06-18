Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

Президент России Владимир Путин в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» рассказал, что внуки могут позвонить ему на работу в Кремль, чтобы пообщаться. Фрагмент беседы опубликован в Instagram.

«Дозвониться могут, они дозваниваются», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, могут ли внуки связаться с ним, когда он работает.

Полная версия этого интервью выйдет 21 июня.

Во время прямой линии в 2017 году Путин рассказал, что у него двое внуков. В 2018 году президент признался, что ему не хватает времени на общение с внуками.