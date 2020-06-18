Штраф за голосование в Госдуме чужой карточкой не применялся ни разу

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что штраф за голосование за отсутствующих на заседании депутатов ни разу не был никому назначен. При этом, как сообщил Володин в интервью «Газете.Ru», такую практику в российском парламенте удалось победить.

«У нас этого (голосования за отсутствующих депутатов – прим. «Газеты.Ru») 4 года нет. Мы штрафы ввели, но до сегодняшнего дня ни один из этих штрафов никому не предъявлен. Штраф в размере 51 тысячи рублей есть за прогул, мы это сделали. Мы договорились, что мы признаем вот новые требования, и никто не высказался против них», — сказал он.

Председатель Госдумы также рассказал, что в случае отсутствия на заседании депутат обязан оформить отпуск за свой счет — он пишет заявление, поэтому голосовать его карточкой уже нельзя.

«Все вот это вкупе позволяет, не скажу, дисциплинированно решать вопросы, связанные с посещением, а просто как-то это стало неотъемлемой частью жизни и никто не вспоминает про эти штрафы, а просто воспринимает это как ответственную работу в интересах своих избирателей. И это все вот, знаете, как-то прижилось», — отметил Володин.

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