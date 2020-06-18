Глава МИД Британии: преклонение колена на протестах взято из «Игры престолов»

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб связал преклонение колена с поведением некоторых героев сериала «Игра престолов», пишет Mashable.

Он также назвал недостойным преклонение колена перед темнокожими во время протестов против расизма.

«Похоже, что это взято из Игры престолов. Мне кажется, что это скорее символ подчинения, чем освобождения», — сказал Рааб.

Он отметил, что в своей жизни вставал на одно колено только в двух случаях — перед королевой Британии и своей невестой, когда делал ей предложение. В других ситуациях он отказывается это делать.

Практика преклонения одного колена в знак протеста против насилия над темнокожими распространилась во время беспорядков на почве полицейского насилия в США. Сотни белых людей встают на колено перед темнокожими в знак «солидарности» с борьбой против расовой дискриминации.

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