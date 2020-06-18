Киев сообщил о намерении ЕС еще на год продлить «крымские санкции»

В четверг, 18 июня, Совет Европейского Союза продлил до июня 2021 «крымские» санкции в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

Отмечается, что решение было принято по письменной процедуре.

Ранее представители 27 стран Евросоюза согласовали продление на год санкций против Крыма и Севастополя.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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