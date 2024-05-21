В Германии поддержали план США по использованию доходов от активов России

Берлин готов поддержать предложенный Вашингтоном план по использованию доходов от замороженных активов РФ. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что немецкие официальные лица готовы поддержать план США по использованию будущих доходов, полученных от замороженных российских активов, в основном находящихся в Европе, для помощи Украине в размере $50 млрд.

«Согласие Германии может стать решающим шагом, который приблизит Вашингтон и его союзников к обеспечению нового существенного пакета помощи Киеву», — говорится в публикации.

Авторы публикации указывают на мнение большей части европейских чиновников по поводу использования доходов от замороженных активов. Они полагают, что использование будущих доходов от активов является менее рискованным, чем конфискация основной суммы замороженных российских активов.

До этого сообщалось, что Совет Европейского союза (ЕС) по общим вопросам на заседании 21 мая обсудит подготовку к предстоящему в июне саммиту альянса, а также утвердит решение по использованию чрезвычайных доходов от замороженных суверенных активов России на военную поддержку Украины.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.